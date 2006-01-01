موقع عبري يزعم: طائرات اسرائيلية وسعودية هاجمت اهداف ايرانية على الحدود السورية العراقية

القدس المحتلة / سما /

زعم موقع "تيك ديبكا" الاسرائيلي أن الطيران الإسرائيلي إلى جانب السعودي هاجما مجموعات تابعة لإيران بشكل مشترك في الأيام الأخيرة ضد مجموعات تنتمي لفيلق القدس بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

وذكر موقع "تيك ديبكا" الاسرائيلي أن المواعد المستهدفة تتضمن ذخيرة، ومستودعات صواريخ، لمجموعات عراقية وإيرانية.

وأشار الموقع إلى أن الغارات التي تشترك فيها السعودية والإحتلال الإسرائيلي على الحدود السورية – العراقية قُتل فيها ما يقرب من 100 من الأفراد العسكريين.

وقالت مصادر عسكرية غربية: إن الطائرات "المجهولة الهوية" التي أغات في الآونة الاخيرة على مجموعات عراقية وايرانية قرب الحدود السورية – العراقية هي طائرات سعودية بدون طيار.