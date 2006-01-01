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إزالة "قرن شيطاني" من رأس رجل

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إزالة "قرن شيطاني" من رأس رجل


وكالات / سما /

أجريت في مدينة ساغار الهندية عملية جراحية لإزالة "قرن شيطاني" نما على رأس رجل بعد إصابة رأسه بضربة.تفيد Mirror Online بأن هذا القرن بدأ ينمو على رأس الرجل الذي يدعى شيام لال يداف (74 سنة) وهو مزارع قبل خمس سنوات، بعد تعرضه لضربة على رأسه، دون ذكر أي شيء عن نوع الضربة. لم يهتم الرجل في البداية بظهور هذا الورم على رأسه، حتى أنه طلب من الحلاق عمل ما يمكن من أجل إخفائه. وفعلا كان يخفيه تحت قبعته. ولكن عندما أصبح من الصعب إخفاء القرن الذي بلغ طوله 10.2 سنتمتر، قرر مراجعة المستشفى، حيث أكد الأطباء أنه قرن ينمو على رأس الرجل وقرروا إزالته.

وقد أجرى الجراحون العملية بنجاح وبعد تحليل القرن اتضح أنه من مادة الكيراتين، مثل الأظافر والشعر، وليس ورما خبيثا.ووفقا للأطباء، قد يعود هذا القرن للنمو على رأس الرجل من جديد. ويعتبرون هذا من الأمراض النادرة جدا. وأن أحد أسباب نمو "القرن الشيطاني" هو أشعة الشمس المباشرة.

#قرن الشيطان #عملية
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