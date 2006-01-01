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نتنياهو يلتقي بالمبعوث الأمريكي جرينبلات لمناقشة صفقة القرن

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي بالمبعوث الأمريكي جرينبلات لمناقشة صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

 التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في القدس، بحسب صحيفة"معاريف "الإسرائيلية .

وترددت مزاعم مفادها أن جرينبلات حاول ترتيب لقاء مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس، ولكن الحزب نفي ذلك .

وقال متحدث باسم الحزب " زعيم الحزب بيني جانتس سوف يسعده لقاء أي مسؤول أمريكي عندما يصل مثل هذا الطلب."

ويهدف الاجتماع إلى تبادل تفاصيل الخطة الأمريكية، والتي يطلق عليها "صفقة القرن" من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الشخص الذي سوف يقود الجانب الإسرائيلي في المفاوضات في حال تشكيل حكومة وحدة في اسرائيل.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنه تعتزم الكشف عن تفاصيل صفقة القرن بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي اجريت يوم الثلاثاء الماضي.

واظهرت النتائج غير الرسمية أنه لم يفز أي حزب بعدد المقاعد تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده والتي تبلغ 61 مقعدا من اصل 120 مقعدا هى مجموع عدد مقاعد الكنيست .

والحزبان الأكثر استحواذا على مقاعد هما حزب ازرق ابيض حيث حصل على 33مقعدا ،واللكيود على 32 مقعدا، ويرفض حزب ازرق ابيض الدخول في حكومة وحدة مع الليكود الذي اعرب عن رغبته في ذلك.

كان جرينبلات قد أعلن تقاعده قبل أسبوعين ، لكنه قال إنه يواصل مهمته فيما يتعلق بخطة السلام.

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