  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تقدم طفيف للوطني بالتصنيف العالمي

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدم طفيف للوطني بالتصنيف العالمي


رام الله / سما /

تقدم المنتخب الوطني الفلسطيني, مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", الذي صدر الخميس.

وبات "الوطني" في المركز 101 عالميا وفق التصنيف الجديد برصيد 1223 نقطة, علما أنه كان في المركز 102 عالميا الشهر الماضي.

كما بقي في المركز 17 على مستوى قارة آسيا, بعد نتائجه في التصفيات المزدوجة, عقب انتصاره على أوزبكستان (2-0), وخسارته من سنغافورة (1-2).

وعلى صعيد التصنيف العالمي, تتصدر بلجيكا الترتيب, تليها فرنسا, ثم البرازيل, وإنجلترا, والبرتغال, وأوروغواي, وإسبانيا, وكرواتيا, وكولومبيا, والأرجنتين.

#المنتخب الوطني

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية : نتنياهو يعتبر ان غزة اسقطته في الانتخابات الاخيرة ويتوجه نحو ضربة انتقامية للقطاع

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال وتوجه رسالة للوفد المصري مفادها...

تحليلات: نتنياهو يعارض حكومة وحدة وقد يدفع لحرب واسعة وخطته تشمل ثلاث مراحل...

الرد خلال الأيام القادمة.. حماس: الفصائل الفلسطينية تسلم السنوار رؤية وطنية لإنهاء الانقسام

قيادي فلسطيني يكشف: مبادرة من 4 بنود ستسلم لـ "فتح وحماس ومصر" برؤية وطنية لإنهاء الانقسام

إسرائيل تنفذ "أخطر خرق" بالطائرات المسيرة في لبنان منذ حرب 2006

ليبرمان يكشف عن الحزب الذي سيدعمه لتشكيل الحكومة الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

مأزق الانتخابات الإسرائيلية : المخرج بمحاكمة نتنياهو

الخضري ليس وحيدًا : السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا

خطوة منسقة أم محاولة أخيرة للإقناع؟ غرينبلات في زيارة مفاجئة لإسرائيل

20190920072513

نتائج شبه نهائية : "كاحول لافان 33 مقعدا يليه "الليكود" 31 مقعدا والمشتركة 13 مقعدا

غزة: استعدادات للمشاركة في " جمعة مخيمات لبنان" على طول حدود القطاع