تقدم طفيف للوطني بالتصنيف العالمي

رام الله / سما /

تقدم المنتخب الوطني الفلسطيني, مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", الذي صدر الخميس.

وبات "الوطني" في المركز 101 عالميا وفق التصنيف الجديد برصيد 1223 نقطة, علما أنه كان في المركز 102 عالميا الشهر الماضي.

كما بقي في المركز 17 على مستوى قارة آسيا, بعد نتائجه في التصفيات المزدوجة, عقب انتصاره على أوزبكستان (2-0), وخسارته من سنغافورة (1-2).

وعلى صعيد التصنيف العالمي, تتصدر بلجيكا الترتيب, تليها فرنسا, ثم البرازيل, وإنجلترا, والبرتغال, وأوروغواي, وإسبانيا, وكرواتيا, وكولومبيا, والأرجنتين.