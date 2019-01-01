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الكشف عن الجهاز الفني الجديد للصداقة

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الجهاز الفني الجديد للصداقة


غزة / سما /

كشف نادي الصداقة عن جهازه الفني الجديد, استعدادا للجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة 2019-2020.

وأكد نادي الصداقة أن جهازه الفني يتكون من عماد هاشم مديرا فنيا, وعمار أبو سليسل مدربا عاما, ومحمد أبو موسى مدربا للحراس, وشعبان الأسود إداريا, ومعتز الحسني معالجا.

ويأمل النادي أن تتحسن الأوضاع مع الجهاز الفني الجديد بقيادة هاشم, لا سيما بعد النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في الجولات الثلاثة الأولى.

يشار إلى أن الصداقة يحتل المركز الثاني عشر والأخير في دوري الممتازة برصيد نقطة واحدة, علما أنه سيواجه الأهلي في الجولة الرابعة السبت المقبل على ملعب اليرموك بغزة.

#الصداقة

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