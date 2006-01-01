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فيرديناند ينصح هاري كين بالرحيل عن توتنهام

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيرديناند ينصح هاري كين بالرحيل عن توتنهام


وكالات / سما /

يعتقد ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق بأن على هاري كين هداف توتنهام أن يرحل إلى نادٍ أكبر لكي يحصل على بطولات تزين مسيرته.

ولم ينجح النادي اللندني في الفوز بأية بطولة منذ أن استلم مورتسيو بوتشيتينو المهمة الفنية عام 2014 وخسر نهائي دوري الأبطال العام الفائت أمام ليفربول.

وفي تعليق نجم الكرة الإنجليزية عن تعادل توتنهام مع أولمبياكوس على فناة بي تي سبورت قال: “إذا نظرت للأمر وتخيلت أنني في مكان هاري كين لكنت قد رحلت..يجب أن أكون أميناً فيما أقول، كنت سأذهب لنادٍ آخر..هاري كين لعب في معظم مسيرته بقميص توتنهام”.

استطرد: “ربما يتعرض لإصابة أو ربما يخسر فورمته ويقل مستواه..إنه يريد أن يفوز ببطولة الآن”.

واصل مدافع منتخب إنجلترا السابق: “نعم..إنهم يقتربون ويحاولون أن يبقوا قريبين من البطولة وكان بإمكانهم فعلها في بعض المرات في بطولة الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا..لكن هذا ليس كافياً”.

يُذكر أن توتنهام خسر لقب دوري الأبطال أمام ليفربول وكذلك كان منافساً وقريباً من المركز الأول في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

ويعود توتنهام لاستئناف منافساته في الدوري الإنجليزي بعد التعادل المخيب للآمال في اليونان وذلك بمواجهة ليستر سيتي.

 
#فيرديناند #توتنهام

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