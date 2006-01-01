داني ألفيش يشعر بصعوبة التكيف مع الدوري البرازيلي

وكالات / سما /

اشتكى داني ألفيش من صعوبة التكيف مع كرة القدم البرازيلية وذلك بعد وقت بسيط من بداية مغامرته الجديدة مع نادي ساوباولو.

حيث أبدى نجم برشلونة ويوفنتوس السابق ضيقه من حالة العشب على أرضية الميدان، وهو نفس الأمر الذي أشار له ليونيل ميسي في بطولة كوبا اميركا الاخيرة.

قال النجم البرازيلي لقناة جلوبو تي في : “من الصعب للغاية التكيف هنا بسبب حالة العشب في الملاعب”.

أضاف ألفيش سبباً آخر بقوله: “أنا لاعب صاحب أدوار متعددة ويمكنني مساعدة زملائي إذا شاركت كثيراً في بناء الهجمات وإذا كان بإمكاني السيطرة لى الكرة وإعطاء ديناميكية مختلفة للفريق لأنني معتاد على ذلك..ولكني في مركزي الحالي كظهير أيمن لا تصل لي الكرة كثيراً”.

واصل نجم السيليساو: “هناك جودة كبيرة في اللاعب البرازيلي لكننا مازلنا نلعب هنا بشكلٍ فردي..يجب أن يكون لي تأثير في المباراة وأن تصل لي الكرة ولذا فأنا أحبذ اللعب في خط الوسط الآن، حتى أتمكن من خلف الفرص لبقية زملائي في الفريق”.

كان ألفيش يحُبذ البقاء في أوروبا والانتقال إما ليوفنتوس أو لبرشلونة ولكنه لم يصل لاتفاق معهما ليقرر الانتقال إلى البرازيل، حيث أنه يستهدف المشاركة مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2022.