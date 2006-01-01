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سولشاير يبرر قراره ببيع سانشيز ولوكاكو

الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يبرر قراره ببيع سانشيز ولوكاكو


وكالات / سما /

يعتقد النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بأنه كان على حق عندما قرر التخلي عن المهاجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتقد أولي جونار سولشاير بأن التخلي عن روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز سيمنح الشاب ذو 17 عاماً ميسون جرينوود فرصة كبيرة للظهور في عدد دقائق أكبر على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وتألق ميسون جرينوود أمس الخميس وسجل هدفاً منح مانشستر يونايتد الفوز على أستانا بهدفٍ نظيف ضمن الجولة الأولى من مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير عقب المباراة “لقد كان رحيل لوكاكو وسانشيز قراراً صحيحاً، أعتقد بالنسبة للنادي وجرينوود بأن ذلك سيكون مهماً لمانشستر يونايتد”.

وأضاف “لم يلعب ميسون كثيراً حتى الآن، لكنه سيحصل على فرصة أكبر وينمو ويتطور”.

وكان لوكاكو وسانشيز قد رحلا عن اليونايتد إلى إنتر ميلان، دون تعويضهما بمهاجم جديد، واكتفى سولشاير بإخراج عدد من اللاعبين الشباب.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

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