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مرشحون جدد لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحون جدد لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد


وكالات / سما /

ليس لدى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الكثير من الخيارات في سوق المدربين لاختيار واحدٍ منهم لخلافة زين الدين زيدان في حالة نفذ صبره عليه خاصة مع سوء نتائج وأداء الفريق.

وأصبح مدرب النادي الملكي على حافة الخطر بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال بثلاثية نظيفة.

وأشارت صحيفة الماركا إلى أن جوزيه مورينيو هو على رأس قائمة بيريز ويأتي بعده راؤول مدرب فريق الشباب “الكاستيًا”، إضافة إلى ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق.

وأضافت إلى ان البرتغالي مورينيو هو الاسم صاحب الحظوظ الأكبر لتولي المسؤولية في حالة إعفاء زيدان منها وأنه كان بالفعل على بُعد خطوة واحدة من تولي زمام الأمور في نادي ملعب سنتياجو برنابيو في العام الماضي.

بينما يبدو أليجري في الصورة خاصةً وأنه كان مرشحاً في السابق لتدريب الريال بعد رحيل زيدان في مايو 2018 إلى جانب أنتونيو كونتي ومورتسيو بوتشيتينو.

ولكن حينها كان الهدف الرئيسي لأليجري هو الاستمرار مع يوفنتوس والالتزام بالتعاقد معهم.

أما راؤول جونزاليس فهو أحد نجوم ريال مدريد السابقين وأحد هدافيه التاريخيين وربما ينال ثقة بيريز خاصة أنه لا يقل نجومية ولمعاناً عن النجم الفرنسي ويحظى بالكثير من الاحترام في مدريد.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

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