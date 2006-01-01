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العشرات يؤدون "الجمعة" في خيمة الاعتصام ببادية القدس رغم اجراءات الاحتلال

الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة اليوم، في خيمة الاعتصام المقامة قبالة البؤرة الاستيطانية التي اقامها مستوطنون على جبل المنطار في بادية القدس، رغم منعهم من دخول المنطقة.

وافادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى خيمة الاعتصام، في محاولة لمنع المواطنين القادمين لأداء صلاة الجمعة والاعتصام في الخيمة، مما أجبر المواطنين على سلوك طرق وعرة مشيا على الاقدام للوصول الى المنطقة.

واعقب صلاة الجمعة مؤتمر صحفي أعلن فيه عن بدء الاعتصام المفتوح في منطقة المنطار رفضاً لإقامة البؤرة الاستيطانية.

#الجمعة #الاحتلال

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