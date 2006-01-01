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448 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
448 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 448 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال.
وأوضحت أن مئات المستوطنين، برفقة حاخامات يهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية فيها، بحماية أمنية من قوات الاحتلال
ويبدأ اقتحام الأقصى صباح كل يوم من الأحد حتى الخميس من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال وينتهي من باب السلسلة، وتنفذ الاقتحامات على فترتيْن صباحية ومسائية.
وتسير الاقتحامات بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، ويتزامن ذلك مع تضييق على المصلين ومنع دخول المئات منهم.

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