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إصابة مواطن وتضرر ثلاث مركبات إثر اعتداء للمستوطنين شرق رام الله

الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن وتضرر ثلاث مركبات إثر اعتداء للمستوطنين شرق رام الله


رام الله / سما /

أصيب مواطن بجروح في رأسه، وتضررت ثلاث مركبات، نتيجة اعتداء نفذه غلاة المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على أهالي قرية بيتين شرق مدينة رام الله، الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية في قرية برقا المجاورة.

وأفاد مسؤول الإعلام في نادي شباب بيتين محمد أبو سمرة ، بأن 25 مستوطنا اعتدوا على المواطنين الذين كانوا يعملون داخل حقولهم الزراعية، في قرية برقا جنوب قرية بيتين، مما أدى لإصابة المواطن صايل درويش بجروح في رأسه.

وأضاف: إن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم زجاج ثلاث مركبات تعود ملكيتها لأهالي بيتين.

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