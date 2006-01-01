غوتيريش يحذر من "حرب كارثية" في الخليج

وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من حرب في الخليج، يترتب عليها آثار كارثية.

جاء ذلك في مقابلة مع "سي أن أن" الأمريكية، حيث قال "إننا قلقون للغاية، وأرسلت بالأمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام (الآثار في بقيق وخريص) والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها".

وتابع: "وفي الوقت ذاته، أنا أعتبر هذا تصعيدا خطيرا للغاية أدينه بالكامل ويحتاج إلى أعصاب حديدية من المجتمع الدولي، للحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعا ضخما في الخليج، تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم".

وفي رده على سؤال إن كانت السعودية وإيران على شفا حرب؟ أجاب غوتيريش: "آمل لا، وأعتقد أن من المهم كما قلت تجنب صراع ضخم في الخليج، ستترتب عليه نتائج كارثية على المنطقة وأيضا على العالم".

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، لوح بما وصفه "حربا شاملة" إن تعرضت بلاده لأي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية، على خلفية اتهامها بالمسؤولية عن هجوم "رامكو" السبت الماضي.