ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) اليوم الجمعة، في عناوينها، الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها، ودور الأصوات العربية في تقويض نفوذ نتنياهو، وخبر قرار سلطات الاحتلال بتسليم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس اليوم.

كما تناولت الصحف، دعوة الرئيس محمود عباس لـلنرويج والاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن انتهاكاتها، عقب لقاءه مع وزيرة خارجية النرويج، وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يسلم اليوم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس

وزير خارجية مالي يؤكد وقوف ودعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية

تيلرسون: نتنياهو تمكن مرارا من خداع ترامب عبر تزويده بمعلومات مغلوطة

الرئيس يدعو النرويج والاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن انتهاكاتها

اشتية: وفرنا 250 مليون دولار لإنشاء بنك استثماري

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله وحلحول وبيت أمر

"أمنستي": قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

أصوات العرب في الانتخابات الإسرائيلية ساهمت في تقويض نفوذ نتنياهو

أبو جيش: عازمون على تطبيق الحد الأدنى للأجور وأغلقنا منشآت غير ملتزمة

مواجهة بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة في اسرائيل

وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

وزارة الاتصالات تخفض أسعار خط النفاذ على شبكة "بالتل" بنسبة 10-20%

"الأيام":

دعوات لإقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بمنطقة المنطار ببادية القدس

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي وعمر يونس

غانتس ونتنياهو يتنازعان رئاسة "حكومة وحدة" بعد تصدر (أزرق-أبيض) النتائج دن أغلبية

الرئيس يطلع رئيسة وزراء النرويج على استمرار الانتهاكات الاسرائيلية

إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات أعقبت اقتحام جيش الاحتلال مناطق عدة

الأسرى يغلقون أقساما في السجون دعما لـ140 أسيرا مضربين عن الطعام

فصائل وقوى تبدأ حوارات مع "فتح" و"حماس" لعرض رؤيتها لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

أصوات العرب ساهمت في تقويض عهد نتنياهو: "وحدتنا قوة"

"القدس":

الاحتلال يسلم اليوم جثماني الشهيدين ابو رومي ويونس

إنذار كاذب يطلق الصافرات في "غلاف غزة" ويفعل "القبة الحديدية"

غانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة برئاسته ويرفض عرضا لنتنياهو بالتناوب

الرئيس يدعو أوروبا لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن انتهاكاتها

غرينبلات يبحث في إسرائيل موعد نشر "صفقة القرن"

تيلرسون: نتنياهو حاول خداع ترامب بتقديم معلومات كاذبة أو مغلوطة عن القضية الفلسطينية

إصابات واعتقالات وتخريب باقتحام رام الله وإخطارات هدم في السواحرة والاغوار

واشنطن بوست: هزيمة نتنياهو خبر سار لإسرائيل والولايات المتحدة

أصوات العرب ساهمت في تقويض نفوذ نتنياهو

الفصائل تسلم حركتي حماس وفتح مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام من 4 نقاط

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تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح الجمعة، التصريحات المتبادلة بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود وبيني غانتز زعيم قائمة "أزرق أبيض" ودعوة كلاهما إلى حكومة وحدة برئاسته.

صحيفة هآرتس

- "أزرق أبيض" يفتح قريبا معركة رموز الحكومة الإسرائيلية القادمة وتقديم مرشح من الأزرق والأبيض لرئاسة الكنيست.

- إذا كان نتنياهو متمسكًا بكلمته، فلن تكون هناك تقريبا أي طريقة سوى الجولة الثالثة من الانتخابات

- اثنين من أعضاء الأزرق والأبيض: نفضل حكومة مع نتنياهو على الذهاب الى انتخابات ثالثة

- أصدرت الولايات المتحدة تأشيرات للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ظريف قبل اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك

- نتنياهو: لا توجد نية للتوصل إلى صفقة حول الملفات الثلاث، سيحضر المحامون الجلسة كما هو مقرر

- ليبرمان يدعو نتنياهو للتخلي عن الخداع السياسي والحيل السياسية

- مسؤولون في يهودوت هتوراة: لا تستبعد الجلوس مع لبيد إذا تم الحفاظ على الوضع الراهن

صحيفة معاريف

- نقطة الغليان: ليبرمان تمكن من صناعة الفرق في أمور الدين والدولة

- تقرير: لقد سمعت عدة انفجارات غرب دمشق

- "معاداة السامية محلية الصنع": رسم توضيحي لاحد الحريديم على شكل خنزير في موديعين عيليت

- ليبرمان لديه نية بعدم التوصية لرئيس الدولة لأي أحد من المرشحين لرئاسة الحكومة

- وزير الخارجية الأمريكية السابق تيلرسون: "إسرائيل قدمت لترامب معلومات مغلوطة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صحيفة إسرائيل اليوم

- "لا حلول سحرية": حكومة وحدة أم انتخابات ثالثة في أقل من عام؟

- لأول مرة منذ بداية العلاقات مع إسرائيل 1992: أرمينيا سوف تفتح لها سفارة في تل ابيب 2020

-رئيس الأركان ، فيف كوخافي: "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب للعمليات المحيطة به لحماية الناس

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