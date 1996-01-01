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اتهام مواطن أمريكي بالتجسس لصالح حزب الله

الجمعة 20 سبتمبر 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام مواطن أمريكي بالتجسس لصالح حزب الله


وكالات

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن المحكمة الأمريكية، قدمت لائحة اتهام ضد مواطن أمريكي، بزعم التجسس لصالح حزب الله.

وقال الموقع العبري، إن محكمة ولاية نيوجرسي، قدمت الليلة لائحة اتهام ضد المواطن الأمريكي، من أصول لبنانية، صائب القيسي، 42 عاما. 

وأضاف الموقع، أن تحقيقات جهاز الـ FBI أظهرت أن القيسي خطط لقتل أمريكيين، وعمل على نقل معلومات من أمريكا الى حزب الله.

ووفقا للموقع، كشفت تحقيقات الـ FBI، أن القيسي، تجند لحزب الله في لبنان بالعام 1996، وتدرب هناك على استخدام كافة أنواع الأسلحة.

ولفت الموقع الى أن القيسي من أصول لبنانية، وهاجر الى أمريكا بالعام 2000، وحصل على الجنسية الأمريكية بالعام 2008.

وأشار الموقع، الى أن القيسي، نقل معلومات أمنية، وصورا لمراكز حيوية في أمريكا، مثل مبنى البورصة، ومبنى البيت الأبيض، الى حزب الله في لبنان.

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