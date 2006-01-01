خطوة منسقة أم محاولة أخيرة للإقناع؟ غرينبلات في زيارة مفاجئة لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وصل جيسون غرينبلات المبعوث المستقيل للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، مساء الخميس، إلى إسرائيل في زيارة مفاجئة على خلفية الانتخابات التشريعية وآثارها على صفقة القرن التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

والهدف من وصول غرينبلات هو التحقق مما إذا كان الوقت قد حان لإعلان صفقة القرن، وما هو الوقت المناسب لنشرها، سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو فور تشكيل الحكومة.

وسيجتمع غرينبلات مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وممثلي الأحزاب الأخرى، وربما مع زعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس، وكان ينبغي أن يجتمع أيضا مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، لكنهما اتفقا أخيرا على عقد الاجتماع خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن وصول غرينبلات في التوقيت الحالي يهدف أيضا إلى التأثير على النظام السياسي في إسرائيل والتأكد من أن صفقة القرن ستكون جزءا من مشاورات الائتلاف. وسيحاول غرينبلات في اجتماعاته تمهيد الطريق لعرض الصفقة ومحاولة تقليل الاعتراضات.

لن يوافق الأمريكيون على ذلك، لكن خيار حكومة الوحدة سيكون أكثر ملاءمة لهم لترويج الصفقة، لأن حكومة يمينية ضيقة قد تواجه صعوبات في تنفيذ الصفقة.

ومع ذلك، على الرغم من رد الفعل الفاتر للرئيس الأميركي الأربعاء الذي قال فيه "لم أتحدث مع نتنياهو، علاقتنا مع إسرائيل"، هناك فرضية مفادها أن زيارة غرينبلات هي جزء من خطوة منسقة بين إدارة بنيامين نتنياهو وإدارة دونالد ترامب.

وحتى الآن، تجاهلت واشنطن غانتس. وفي الأيام التي سبقت الانتخابات، قدم زعماء "اليمين الجديد" أيليت شاكيد ونفتالي بينيت، معارضتهم لصفقة القرن، مدعين أنه "سيخنق" المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن "جيسون غرينبلات سيجري محادثات مع مختلف الأطراف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والديناميات الإقليمية وجهود السلام التي تبذلها الحكومة الأميركية".