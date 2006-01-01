اشتية يستبعد استئناف عملية السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية

رام الله / سما /

استبعد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء اليوم (الخميس)، استئناف عملية السلام مع إسرائيل عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء، معتبرا أنه لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي يريد صنع السلام وإنهاء الاحتلال.

وقال اشتية، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا" في مكتبه بمدينة رام الله، إن الجانب الفلسطيني "لم ير في الأحزاب المتنافسة في إسرائيل من يريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولم نسمع عن أي برنامج لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني".

انتخابات إسرائيل

وفي تعقيبه على انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أكد اشتية، وهو عضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتولى رئاسة الوزراء في آذار/مارس الماضي خلفا للدكتور رامي الحمد الله، أن "كل ما يجري في إسرائيل يؤثر علينا بشكل مباشر لذلك نحن مهتمون جدا بما يجري سواء من انتخابات أو غيره".

وقال "لم نجد أي حزب يرتقى إلى مستوى القول بأنه لا يريد الاحتلال، ويريد العودة لمسار سياسي جدي حقيقي"، مضيفا أن الرئيس عباس "شريك سلام، ويريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود العام 1967 وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر أن "التنافس في الانتخابات الاسرائيلية لا يمكن بين معسكر يريد السلام ومعسكر لا يريد السلام وانما بين معسكرين متشابهين الاول يريد أن يبقي الأمر الواقع كما هو، واخر يريد أن يضم أراضي فلسطينية جديدة".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية آذار/مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات إسرائيل تقاربا شديدا بين كتلة (أزرق أبيض) بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس وحزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتعهد نتنياهو قبل أيام من إجراء انتخابات بضم مناطق الأغوار الفلسطينية وفرض السيادة على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية.

وردا على ذلك، قال اشتية "طلبنا من دول العالم أن تقوم بخطوات جدية وحقيقية عبر الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ردا على نوايا نتنياهو، وكإجراء وقائي من احتمالية أن تقوم إسرائيل بضم الأغوار".

وأضاف أن "الأغوار الفلسطينية تبلغ مساحتها أكثر من 16 كم وتشكل 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي إذا قامت اسرائيل بذلك فإنها تريد إنهاء حل الدولتين وإذا كان العالم يؤمن بحل الدولتين عليه أن يتحرك".

رفض صفقة القرن

ويخشى الفلسطينيون من ان يكون ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية جزءا من خطة مرتقبة تسعى الإدارة الأمريكية لطرحها على الجانبين.

وأعلن مسئولون في الإدارة الامريكية مرارا، عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح الشق السياسي من خطة السلام بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

وذكر اشتية، أن "الجانب الفلسطيني لا يعلم ما هو محتوى هذه الخطة حتى الآن، ولم يتم التشاور معه في أي شيء من بنودها، لكنه يعلم بما لا تتضمنه الخطة كحل الدولتين وحدود العام 1967 وحل قضية اللاجئين وملف القدس.

وقال "إذا كانت كل هذه القضايا التي هي بالنسبة لنا تشكل قضايا الحل النهائي مع اسرائيل التي تعترف بها، لتأتي المبادرة الأمريكية أو ما يسمى صفقة القرن بدون هذه القضايا، إذن المبادرة تولد ميتة ولن تجد لها أي سبيل للنجاح".

"أونروا"

واتهم اشتية الإدارة الأمريكية بالعمل على تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين عبر وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما في ذلك قطع المساعدات عن المنظمة الدولية.

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة تجديد تفويض ولاية أونروا خلال التصويت المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر إضافة إلى تكثيف الدعم المالي للوكالة.

الاتفاقات مع اسرائيل

وبشأن قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، قال اشتية إن "القيادة الفلسطينية اجتمعت في تموز/يوليو الماضي على ضوء هدم إسرائيل عشرات المنازل في وادي الحمص وأخذت قرارها وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر، مشيرا إلى أن اللجنة في اجتماعات وتشاور مع المجتمع الدولي".

وأضاف "الآن هناك حكومة جديدة في إسرائيل وسنرى إلى أي منحى تريد أن تذهب في الأمور، إذا أرادت أن تستمر في هذا التصعيد كما كان يعمل نتنياهو سنقوم بمراجعة جدية وحقيقية ليس فقط للاتفاقيات ولكن للمشروع الوطني كله".

وأشار اشتية إلى أن "لا يمكن استمرار احترام الاتفاقيات مع اسرائيل من طرف واحد، وعلى إسرائيل الالتزام بها".

وقال "سيكون لدينا جواب آخر عند تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لنرى خطواتها السياسية وما هو برنامجها سواء كان وقفا للاستيطان أو الاستمرار به، وهل تريد أن تحترم الاتفاقيات من عدمه".

وأعلن عباس في تموز/يوليو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ردا على هدمها 12 مبنى سكنيا تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص وهي خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

أزمات اقتصادية

في الشأن الاقتصادي والتوجه للانفكاك عن إسرائيل، قال اشتية إن "الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من التبعية الاقتصادية لإسرائيل من خلال عمل 200 ألف عامل فلسطيني فيه او الاستيراد بـ 5.1 مليار دولار منها أو من خلالها، فيما لا يسمح لنا بالتصدير إلا بحوالي 750 - 850 مليون دولار للجانب الاسرائيلي".

وأشار إلى أن "أكبر فاتورة نستوردها من إسرائيل هي البترول، أكثر من 20 مليون دولار شهريا، إذ أن السوق الفلسطيني يستهلك حوالي 3 ملايين لتر من البنزين والسولار وغيره يوميا".

وذكر أن "هذه الفاتورة كبيرة بالنسبة لنا، بينما إسرائيل تحتجز أموالنا وضرائبنا وغير ذلك، ولذلك بحثنا عن بدائل ووقعنا اتفاقية مع الاردن وهناك تفاهمات بيننا وبين العراق أنهم يريدون تزويد الأراضي الفلسطينية بالبترول".

وقال إن "الأمر يحتاج إلى موافقة إسرائيل ونحن تقدمنا بطلب لكن لم نسمع جوابا حتى الآن، وسنعمل على هذا الأمر لأنه يوفر علينا الكثير من المال"، لافتا إلى أن الانفكاك من الاحتلال الإسرائيلي يقع في صلب استراتيجيتنا الوطنية الجديدة".

وأضاف أن "هذه التبعية التي فرضها علينا واقع الاحتلال نريد لها أن تبدأ بالانفكاك بشكل تدريجي، وعناصرها التجارة وأهم عنصر فيها هو البترول ورفع حجم الاستيراد لبعض البضائع من الأردن لاسيما في الكهرباء".

وأعلن عن "زيارة مقررة لوفد وزاري فلسطيني برئاسته إلى مصر بعد زيارة مماثلة حدثت للأردن والعراق، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يريد أن تكون أسواقه مفتوحة للبضائع المصرية مثلما نريد أن تكون الأسواق المصرية تعطي ميزة تفضيلية للمنتج الفلسطيني.

وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيين قبل ثلاثة أعوام تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.

واتهم اشتية "إسرائيل بفرض أزمة مالية على السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية "غير القانونية وغير المبررة وتمثل خرقا لاتفاق باريس الاقتصادي الموقع معها" العام 1994.

وقال إن الجانب الفلسطيني "يواجه الأزمة المالية عبر عدة مفاصل، أولها وقف التعيينات الجديدة في السلطة الفلسطينية، وثانيا دفع رواتب مخفضة للموظفين بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 %، وثالثا الاقتراع من البنوك الفلسطينية، ورابعا إصدار سندات دين للموردين الذين لهم نقود على السلطة".

وأضاف "العنصر الخامس حاولنا جاهدين تفعيل شبكة الأمان العربية، إلا أنه لم يتم تفعيلها بما كنا نأمل ونرجو، علما أن بعض الدول العربية كالسعودية وقطر والكويت والجزائر تسدد التزامها للسلطة الفلسطينية بشكل منتظم".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في شباط/فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريا أي 144 مليون دولار سنويا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع بذريعة ما تصرفه من رواتب للشهداء والأسرى.

المصالحة الفلسطينية

في الملف الداخلي الفلسطيني، قال اشتية إن حكومته مع غزة كجزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، والمصالحة هي شأن سياسي بالدرجة الأولى بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، لافتا إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا في الملف "لكن للآسف الشديد لم تتوج الأمور بنجاحات".

وأبدى الاستعداد بالتوجه إلى قطاع غزة يوم غد وافقت حماس على البدء في تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر 2017 بما في ذلك التوجه لانتخابات عامة.

وشدد على الحاجة إلى الذهاب لانتخابات عامة وإنهاء الخلافات الداخلية "لكن حتى هذه اللحظة لم تجاوب حماس على رغبتنا في إجراء انتخابات".

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف العام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.