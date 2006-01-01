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مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان

الجمعة 20 سبتمبر 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان


رام الله / سما /

وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نيويورك مساء امس قادما من اوسلو، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم صباح بتوقيت نيويورك للاستماع إلى التقرير الربعي السكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بناء على قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، حيث تواجد ضمن وفد الرئيس محمود عباس خلال زيارته الرسمية لمملكة النرويج. إلا أن الوزير المالكي قد قطع الزيارة للنرويج.
ووافقت دولة روسيا الاتحادية التي تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر السماح لدول خارج عضوية مجلس الامن للمشاركة في الجلسة والتحدث فيها، وبناء على طلب دولة فلسطين، فقد وافقت روسيا الاتحادية على هذا الطلب، وعليه انتقل الوزير المالكي من اوسلو فورا إلى نيويورك ليتمكن من المشاركة في جلسة مجلس الأمن وإلقاء الكلمة باسم دولة فلسطين.
وسيستغل الوزير المالكي تواجده في نيويورك استباقا لوصول الرئيس محمود عباس القيام لعديد اللقاءات الثنائية مع نظرائه المتواجدين في نيويورك لغرض المشاركة في الدورة الحالية للجمعية العامة لهذا العام.
وتتركز كلمة الوزير المالكي على الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة وتحديدا ما له علاقة بالاستيطان الإسرائيلي الاحلالي الكولونيالي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن وفي تحدي إسرائيلي مباشر للمنظومة الاممية.
 

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