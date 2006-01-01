كوخافي : نبذل جهودنا لإعادة جثث جنودنا وأحبطنا هجمات مؤخرًا

القدس المحتلة / سما /

قال أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، مساء أمس الخميس، إن الجيش يبذل قصارى جهده لضمان عودة جثث الجنديين هدار جولدن أورون شاؤول إلى البلاد.

جاء ذلك في كلمة مقتضبة ألقاها خلال حفل لإحياء ذكرى قتلى لواء جفعاتي، بحضور قيادة الجيش واللواء، ومئات الجنود الإسرائيليين.

وأشار إلى أن الجيش يتحمل مسؤولية إرسال غولدن وشاؤول إلى المهام العسكرية، وأنه من مهمته إعادتهما كما أرسلهما.

وزعم في سياق آخر، أن قواته أحبطت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات التي تم التخطيط لتنفيذها، مشيدًا بيقظة جنود وقادة الجيش في نجاحهم بمنع هذه الهجمات التي كانت ستقع على عدة جبهات.