الرد خلال الأيام القادمة.. حماس: الفصائل الفلسطينية تسلم السنوار رؤية وطنية لإنهاء الانقسام

غزة / سما /

قالت حركة حماس:"تسلم يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة من وفد يضم عددًا من قادة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام خلال لقاء جمعهم في مكتبه يوم الخميس.

وعبّر رئيس الحركة عن شكره وتقديره لقادة الفصائل لحرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد يحيى السنوار أن الحركة تدعم كل جهد يُبذل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية لما فيها من مصلحة لشعبنا وقضيتنا.

وأبلغ الفصائل بأن الحركة ستسلمهم الرد، وتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي وقت سابق، قدمت ثمانية من فصائل العمل الوطني والاسلامي، اليوم الخميس، رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت.

وقالت الفصائل في بيان صحفي، إن "الرؤية تتضمن جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق، وذلك تقاطعاً مع الجهود المشكورة من الأشقاء في مصر والذين أكدوا لنا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الفصائل كاملا:

بيان صحفي هام صادر عن فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة

في إطار الجهود المتواصلة من أجل إعادة الحياة لمسار المصالحة، وبعد مشاورات وطنية مكثفة، تقدم ثمانية من فصائل العمل الوطني والاسلامي رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنة جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق، وذلك تقاطعاً مع الجهود المشكورة من الأشقاء في مصر والذين أكدوا لنا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن تُشكّل هذه الرؤية الوطنية الصادرة عن القوى الثمانية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام.

وأكدت القوى الثمانية بأنها وجهت نسخاً من الرؤية الوطنية إلى الأشقاء في مصر ومن خلال الوزير عباس كامل وجامعة الدول العربية عبر السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس أبو مازن رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وإلى الأخ إسماعيل هنيئة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .

إننا في فصائل العمل الوطني الثمانية، إذ نقدم هذه الرؤية الوطنية فإننا ندعو إلى أوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية، كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد، باعتبار الوحدة الوطنية ضرورية من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وصوغ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

1- حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

2- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

3- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

4- حزب الشعب الفلسطيني

5- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

6- الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"

7- الجبهة الشعبية - القيادة العامة

8- طلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة”

الخميس 19/9/2019