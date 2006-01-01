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نتنياهو: نوطد علاقتنا مع دول عربية و اسلامية بشكل غير مسبوق

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نوطد علاقتنا مع دول عربية و اسلامية بشكل غير مسبوق


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس: " إننا نوطد علاقتنا بدول عربية وإسلامية بشكل غير مسبوق".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر" قال خلالها: "إن إسرائيل توطد علاقاتها بدول رئيسية في العالمين، العربي والإسلامي".

وتابع يقول: "هذه الدول تقر بأن إسرائيل هي عبارة عن مرساة من الاستقرار والقوة. إنها تتقرب منا أيضا بسبب الابتكارات التي نطورها".

وجاءت تصريحات نتنياهو إبان ظهور الانتخابات الإسرائيلية للكنيست رقم 22، حيث يرغب رئيس الوزراء في كسب مقاعد الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة جديدة.

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