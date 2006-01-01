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نتنياهو يقدم عرضاً مغرياً لبيرتس لقبول الانضمام لائتلافه

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقدم عرضاً مغرياً لبيرتس لقبول الانضمام لائتلافه


القدس المحتلة / سما /

قدم "بنيامين نتنياهو"، رئيس وزراء الاحتلال عرضاً مغرياً لزعيم حزب العمل-الجسر "عمير بيرتس" من أجل قبول الانضمام لائتلافه.

و أشارت القناة العبرية الـ 13 الى أن نتنياهو عرض على بيرتس الحصول على منصب وزير المالية ووزارتين أخريين، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 "شيكل"، وأمور أخرى.

و وفقاً للقناة العبرية، فإن مقربين من "نتنياهو" قالوا له: "اطلب ولك ما تريده".

و لفتت القناة الى أن "عمير بيرتس" رفض بشدة وقال إنه ليس مستعدًا للدخول في مفاوضات مع الليكود، بل إنه رفض الرد على مكالمة هاتفية ربما تكون من "نتنياهو".

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