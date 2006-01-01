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التلفزيون السوري: تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق

الخميس 19 سبتمبر 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون السوري: تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق


دمشق /سما/

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الخميس، بإسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوري طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وتحدثت القناة عن سماع دوي انفجارات جنوب شرق مدينة جرمانا بريف دمشق، وسط أنباء عن تصدي الجيش لهدف معاد، فيما ذكرت لاحقا أن هناك "أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتعرضت سوريا منذ العامين الماضيين لسلسلة واسعة من الضربات التي نفذتها إسرائيل، قائلة إنها تستهدف القوات الإيرانية والجماعات التابعة لها، أو تأتي ردا على "عمليات عدوانية" من قبل الجيش السوري.

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