الهدمي: سنفشل المخططات الإسرائيلية لتهويد وأسرلة المناهج الفلسطينية في القدس

القدس المحتلة / سما /

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أنّ الحكومة تعتبر دعم التعليم في مدينة القدس إحدى أولوياتها وستستمر بتقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع الهام الذي يتعرض لهجمة شرسة في سبيل تهويده وأسرلته.

جاءَ ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الهدمي في مدينة القدس تخللها زيارة مدرستي دار الطفل العربي والمطران.

وأكّد الوزير أنّ القدس بجميع مؤسساتها هي فلسطينية عربية بامتياز وستبقى كذلك، وأنّ توجيهات الحكومة واضحة بهذا الخصوص وأنّها ستعمل على مواجهة جميع المشاريع الهادفة لتهويد المدينة المقدسة.

واستمع الهدمي من مدير مدرسة المطران ريتشارد زنانيري، ومديرة مؤسسة دار الطفل العربي المربية ماهر الدجاني الى شرح مفصل عن المسيرة التعليمية في القدس والصعوبات التي تواجهها.

وجال الوزير عقب ذلك في شوارع وأحياء القدس، بما فيها البلدة القديمة، واطّلع على سير الحياة اليومية واستمع لآراء المواطنين واجتمع مع بعض فعاليات المجتمع المحلي وقام بزيارة المعهد العربي الرياضي.