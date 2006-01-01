  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بيت أمر شمال الخليل

الخميس 19 سبتمبر 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بيت أمر شمال الخليل


الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وأطلقت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

الأكثر قراءة اليوم

7 إصابات في انفجار صاروخ محلي في رفح

أربع خيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية والخيانة احد شروطها

قيادي فلسطيني يكشف: مبادرة من 4 بنود ستسلم لـ "فتح وحماس ومصر" برؤية وطنية لإنهاء الانقسام

أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13

مسؤول أمريكي: خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك!

ترامب "غير قلق" من نتائج انتخابات الكنيست: لم أتحدث مع نتنياهو

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال وتوجه رسالة للوفد المصري مفادها...

الاعلام العبري: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وجيش الاحتلال ينفي

طائرة

إسرائيل تنفذ "أخطر خرق" بالطائرات المسيرة في لبنان منذ حرب 2006

مصادر عبرية : نتنياهو يعتبر ان غزة اسقطته في الانتخابات الاخيرة ويتوجه نحو ضربة انتقامية للقطاع

بيبي

تحليلات: نتنياهو يعارض حكومة وحدة وقد يدفع لحرب واسعة وخطته تشمل ثلاث مراحل...