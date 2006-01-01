اشتية: الأردن وفلسطين منسجمان سياسيا والتعاون بين الحكومتين آخذ بالتطور

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الأردن وفلسطين منسجمان تماما بالمواقف السياسية، وهناك تنسيق دائم بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين، والتعاون بين الحكومتين آخذ بالتطور والازدهار"، مثمنا جهود رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني فلاح الغموش، بحضور وزير الأشغال محمد زيارة، والسفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي، في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الخميس.

وأشاد اشتية بموقف الأردن والدول العربية والإسلامية الصلب تجاه التهديدات الإسرائيلية بضم أراضي غور الأردن، التي تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، مشددا على أن هذه المخططات مرفوضة من الفلسطينيين والعرب والعالم أجمع.

واطّلع رئيس الوزراء من خلال الوزيرين الغموش وزيارة، على تفاصيل الاتفاقية التي وقعت بين فلسطين والأردن، لبدء تنفيذ مذكرة تفاهم في قطاعات الطرق والجسور والأبنية والعطاءات.