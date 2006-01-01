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تفاصيل لقاء الرئيس عباس برئيسة وزراء النرويج

الخميس 19 سبتمبر 2019 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء الرئيس عباس برئيسة وزراء النرويج


أوسلو /سما/

 التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ.

ووضع الرئيس، سولبرغ، بصورة تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وثمن الرئيس، موقف النرويج الداعم لشعبنا الفلسطيني، داعيا النرويج والاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.

وأقامت رئيسة وزراء النرويج بعد اللقاء، مأدبة عشاء على شرف سيادة الرئيس والوفد المرافق.

حضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والوزير مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت.

وكان الرئيس وصل، مساء أمس، النرويج في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

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