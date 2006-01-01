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فصائل المقاومة تحذر الاحتلال وتوجه رسالة للوفد المصري مفادها...

الخميس 19 سبتمبر 2019 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تحذر الاحتلال وتوجه رسالة للوفد المصري مفادها...


غزة / سما/

 حذرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، جيش الاحتلال من مغبة استمرار وضع أجهزة التشويش داخل السجون.

وقالت:"على جيش الاحتلال الالتزام بالاتفاق الموقع مع الأسرى برعاية مصرية.

ودعت مصر لإلزام الاحتلال لإزالة أجهزة التشويش المسرطنة من داخل السجون.

وأهابت بجماهير شعبنا للالتفاف خلف الأسرى في معركتهم النضالية ضد جيش الاحتلال.

وأكدت الفصائل أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات لشعبنا.

يذكر أن 140 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، رفضاً لوضع أجهزة التشويش المسرطنة.

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