اشتيه يستعرض أهم خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع وفد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في فلسطين، تعزيز التعاون وتوجيه دعمهم وعملهم بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة للتنمية بالعناقيد.

واستعرض اشتية، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، أهم خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخفض نسبة البطالة، لا سيما إنشاء كلية جامعية للتعليم التقني والمهني بهدف إعادة تهيئة الطلبة الخريجين الجامعيين مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء بنك للاستثمار بهدف تشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الإنتاجية، إلى جانب تمكين المرأة في المؤسسات الحكومية وتساوي الفرص في العمل والرواتب.

ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، خاصة تداعيات الحرب السياسية والمالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.