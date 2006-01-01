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الاعلام العبري: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وجيش الاحتلال ينفي

الخميس 19 سبتمبر 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. وجيش الاحتلال ينفي


غزة / سما/

نفى جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن انطلاق صفارات الانذار في غلاف غزة جراء اطلاق صواريخ من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن إنطلاق صفارات الانذار في الجنوب قبل قليل، فالحديث عن إنذار كاذب حيث لم تطلق قذائف صاروخية"

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء الخميس، أن صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأكدت مصادر عبرية، سماع دوي عدة انفجارات في غلاف غزة، مشيرة الى أن صفارت الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف

فيما قالت القناة 13 العبرية، إنه تم إطلاق 3 صواريخ على الأقل من قطاع غزة، مشيرة الى أن القبة اعترضت 2.

في السياق، نفت المتحدثة باسم المجلس الإقليمي شعر هنيغف، سقوط صواريخ في المنطقة، قائلة: لا سقوط لأي صواريخ في منطقتنا

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