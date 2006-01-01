تونس /سما/

أعلنت إذاعة تونسية محلية، اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول، وفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في إحدى المستشفيات بمدينة جدة السعودية.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية نبأ عاجلا حول وفاة زين العابدين بن علي، متأثرا بمرضه، الذي نقل على إثره المستشفى في مدينة جدة السعودية.

وقالت الإذاعة التونسية إنه توفي اليوم الخميس الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية، بعد صراع مع المرض، نقل بسببه مؤخرا إلى أحد المستشفيات بالسعودية.

ولم تنشر "موزاييك إف إم" تفاصيل إضافية حول طبيعة الوفاة، أو المكان الذي سيدفن فيه الرئيس التونسي الأسبق أو طبيعة الجنازة التي ستقام له.

ووعدت الإذاعة التونسية بتقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقالت إذاعة "شمس إف إم" التونسية إن صهر زين العابدن بن علي، سليم شيبوب، أكد نبأ وفاة الرئيس التونسي الأسبق، كما نشرت صحيفة "الشروق" التونسية نبأ الوفاة.

وقال محامي زين العابدين بن علي، منير بن صالحة، لوكالة "رويترز" إنه لا يمكن تأكيد تقارير وفاة زين العابدين بن علي أو نفيها في الوقت الحالي.