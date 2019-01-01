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وزيرة الصحة: الاحتلال يتعمد قتل الفلسطينيين وتدعو العالم للتحرك

الخميس 19 سبتمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: الاحتلال يتعمد قتل الفلسطينيين وتدعو العالم للتحرك


رام الله / سما /

 أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنة بدم بارد، أمس الأربعاء قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت وزيرة الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، إن جريمة قتل المواطنة، تظهر للعالم أجمع تعمد الاحتلال قتل الفلسطينيين بدم بارد، ومخالفته للمواثيق الدولية وعدم التزامه بأي معاهدة إنسانية لحماية المواطنين، وقد أظهرت لقطات الفيديو لقتل المواطنة، أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليها دون الالتزام بالقانون الدولي، وأنها لم تشكِّل خطراً يدعو لإطلاق الاحتلال النار عليها وقتلها، وتعمُّد تركها ملقاة على الأرض ونزف الكثير من الدم دون تقديم الإسعاف الفوري لها، ما أدى لاستشهادها.

وناشدت الكيلة كافة المؤسسات والمنظمات والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في كافة المناطق الفلسطينية، لا سيما في ظل الازدياد الكبير للممارسات العنجهية التي يمارسها من قتلٍ وجرحٍ وأسرٍ وهدمٍ للمنازل ومصادرة للأراضي، والإهمال الطبي الكبير الذي يمارس بحق الأسرى في سجونه.

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