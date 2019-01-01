قوات الاحتلال تقتحم بلدة كوبر وتغلق مدخليها

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأغلقت مدخليها، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وقال رئيس مجلس القروي عزت بدوان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وأغلقت مدخليها الشمالي والجنوبي، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت تفتيشات واسعة داخلها.

وأضاف: إن جنود الاحتلال أعاقوا دخول المواطنين للقرية والخروج منها، وأوقفوا مركباتهم وفتشوها، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.

فيما قالوا مواطنون من القرية، إن ضابط الاحتلال المسؤول عن المنطقة، اقتحم أمس القرية، وطلب من المواطن مقداد البرغوثي دعوته إلى حفل زفافه، الأمر الذي رفضه البرغوثي بشكل مطلق، ليعاود الضابط اقتحام القرية اليوم ويداهم ديوان آل البرغوثي حيث تقام حفلة حناء العريس مقداد وتخريبه، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.