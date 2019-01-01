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وزير خارجية مالي يوكد وقوف ودعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية

الخميس 19 سبتمبر 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية مالي يوكد وقوف ودعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية


باماكو /سما/

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي تيبيلي درامي، وقوف ودعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير دولة فلسطين لدى مالي هادي شبلي، الذي أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل الانتهاكات المستمرة  لدولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال نيته ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين المحتلة، مقدرا جهود  السلطات المالية ووقوفها مع قضيتنا العادلة في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأعرب شبلي عن استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع جمهورية مالي في كافة المجالات الحيوية، بالتنسيق مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي  (PICA).

من جانبه، عبّر درامي عن متانة العلاقة بين الدولتين والتي ترجع للعهد الأول من استقلال مالي، مؤكدا استعداد بلاده الفوري والتام للتعاون مع فلسطين لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

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