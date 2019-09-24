البرنامج الثاني للمناطق التي يشملها تقنين وقطع الكهرباء

رام الله / سما /

نشرت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الخميس، البرنامج الثاني الذي حددته شركة الكهرباء الإسرائيلية لقطع وتقنين التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، والذي سيبدأ في الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، بالإضافة إلى اليوم الثاني من الشهر المقبل في محافظات القدس، ورام الله والبيرة وبيت لحم.

وأكدت الشركة أن هذا الاجراء ستكون له تداعيات خطيرة على كافة مناحي الحياة، لا سيما المؤسسات الرسمية والأهلية، وقطاع التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاعات الاقتصادية خاصة هيئات الوساطة المالية وتداول الأسهم في فلسطين.

وقالت الشركة إن هذا الاجراء "الخارج عن إرادة الشركة، والذي تسعى كهرباء إسرائيل لتطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع في المناطق التي نشرت بالجدول".

وناشدت الشركة كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتيازها بتحمل المسؤولية وسداد ما عليهم من ديون، وتصويب أوضاعهم، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين، بالإضافة لضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها.

ويبدأ القطع يوم 24/9/2019 عند الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا، ويشمل أجزاء من شارع القدس الخليل ما بين حاجز القبة ومفرق باب زقاق، والكركفة، وأجزاء من شارع المهد ما بين قبة راحيل ومجمع الباصات المركزية، والقبة، ومخيم العزة، وبئر مياه تقوع، وتقوع، والمنيا، وكيسان، والرشايدة.

ويبدأ القطع يوم 25/9/2019 عند الثانية عشرة ظهرا ويستمر حتى الثانية ظهرا، ويشمل مناطق جورة الشمعة، وواد النيص، وأم سلمونة، والمعصرة، وخلة الحداد، والمنشية، وثبرة، وواد رحال، وزعترة، والفرديس، وعقاب، وخربة الدير، والمنطقة الصناعية (العبيات)، وراس الواد، وبيت تعمر، وبريضعة خلايل اللوز، وآبار المياه (هروديون1+2+3)، وآبار المياه (هندازة وزعترة والعبيات).

وفي رام الله والبيرة، سيشمل سردا، وأبو قش، والريحان، والمزرعة الغربية، وأبو شخيدم، وكوبر، وجامعة بيرزيت، وجفنا، وعين سينيا، وبتين، ودير دبوان، ومخيم الجلزون، ودورا القرع، وأجزاء من البيرة (سطح مرحبا، والهاشمية، والمنطقة الصناعية، وشعاب كساب، وقصر الطويل، والسفينة، والسلامية) وأجزاء من بيرزيت (دوار البريد، ودوار عطارة).

ويبدأ القطع يوم 26/9/2019 عند الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا، ويشمل رافات، أجزاء من رام الله (الماصيون، ومنطقة الجراند بارك، والمنطقة الصناعية)، وأجزاء من بيتونيا، وبلدية بيتونيا، وإسكان ملائكة الرحمة، ونور الهدى، وفندق الكرمل، وبلدية رام الله، وشارع المكتبة.

كما يشمل آبار مصلحة المياه، وكفر مالك، ودير جرير، ومعسكر العاصور، والطيبة، ورمون، وسلواد، ويبرود.

ويبدأ القطع يوم 2/10/2019 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ويستمر حتى الثانية ظهرا، ويشمل مخيم شعفاط، وعناتا، وضاحية السلام، وحزما، والزعيم، والعيسوية، وأجزاء من العيزرية، وأجزاء من أبو ديس، والسواحرة الشرقية، والشيخ سعد، والجبعة، وخربة زكريا.