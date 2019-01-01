  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد البرلماني العربي يستحدث لجنة فلسطين ويدعم نضال شعبها

الخميس 19 سبتمبر 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد البرلماني العربي يستحدث لجنة فلسطين ويدعم نضال شعبها


عمان /سما/

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في ختام اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية من أهمها استحداث لجنة دائمة باسم لجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي.

كما أقرت اللجنة التنفيذية القانون الاسترشادي، حول الارهاب الذي نص في ثلاث مواد على حق مقاومة الاحتلال بكافة انواعها واشكالها وصورها، من اجل التحرر واستعادة الحقوق المشروعة، وان هذه المقاومة لا تعد نوعاً ولا شكلاً من اشكال الارهاب المنصوص عليها في مواد هذا القانون.

وتضمن القانون، كما ورد في بيان للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي تم اعتماده بالإجماع النص على ان الكفاح المسلح لا يعتبر في حالة الاعتداء على الدولة أو جزء من اراضيها عملاً إرهابيا، وبأن الاحتلال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وعمليات القتل والاعتداء والاختطاف، والاستيلاء على الاراضي وتدمير المزروعات وبناء المستوطنات والاعتداءات على المقدسات تعتبر شكلا من اشكال ارهاب الدولة.

كما اقرت اللجنة في اجتماعها قانون الطفل العربي الذي تضمن مادة تنص على وجوب حماية الاطفال تحت الاحتلال وضمان حقوقهم ومعاملتهم وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الاجتماعات التي استمرت على مدار خمسة ايام في العاصمة الأردنية عمان عضو المجلس الوطني وممثله في اللجنة التنفيذية للاتحاد عمر حمايل، وعضو المجلس الوطني، سمير عويس، والمستشار القانوني للوفد خالد عياد.

الأكثر قراءة اليوم

7 إصابات في انفجار صاروخ محلي في رفح

أربع خيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية والخيانة احد شروطها

أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

مسؤول أمريكي: خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك!

ترامب "غير قلق" من نتائج انتخابات الكنيست: لم أتحدث مع نتنياهو

البنك الدولي يحذر : السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة سيولة خانقة

الرئيس عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتانياهو

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية : نتنياهو يعتبر ان غزة اسقطته في الانتخابات الاخيرة ويتوجه نحو ضربة انتقامية للقطاع

بيبي

تحليلات: نتنياهو يعارض حكومة وحدة وقد يدفع لحرب واسعة وخطته تشمل ثلاث مراحل...

قيادي فلسطيني يكشف: مبادرة من 4 بنود ستسلم لـ "فتح وحماس ومصر" برؤية وطنية لإنهاء الانقسام

الديمقراطية تدعو الخارجية الفلسطينية للتوقف عن هلوساتها الاعلامية التي تخدم صفقة ترامب

20190919101341

بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13