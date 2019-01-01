الوزير عورتاني يدعو لتنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني

رام الله / سما /

دعا وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إلى تنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني للاستفادة من تجربة فنلندا بمجال التعليم.

وأكد عورتاني خلال لقائه وفد خبراء فنلندي برئاسة ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هينكن، عمق الشراكة بين فلسطين وفنلندا، التي تجسدت بدعم فنلندا لخطة التطوير التي تتبناها الوزارة؛ معبرا عن شكره لفنلندا على هذا الدعم المتواصل.

وبحث عورتاني، مع الوفد الفنلندي سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التربوية، والاستفادة من التجربة الفنلندية بمجال التعليم، إضافة إلى بعض القضايا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق فيها بالمنهاج، وبرامج الطفولة المبكرة، وتأهيل المعلمين قبل الخدمة من خلال الجامعات الفلسطينية، ودعم التعليم المهني، وتبادل الخبرات بين الفلسطينيين والفنلنديين.

ودعا لتنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني للاستفادة من تجربة فنلندا بمجال التعليم، لافتا إلى عديد القضايا التي تتعلق بتطوير النظام التعليمي للمنهاج الفلسطيني، وتطوير البحث العلمي، والتخطيط الاستراتيجي لقضايا التعليم.

بدورها، أكدت هينكن ديمومة دعم فنلندا لفلسطين في سبيل تطوير النظام التعليمي، مثمنة الشراكة المتينة بين البلدين، لافتة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الخبيرتين الفنلنديتين إلى فلسطين لإثراء النظام التعليمي الفلسطيني، خاصة من خلال تحليل وتقييم المهارات التعليمية وتعزيز التفكير الناقد، والتركيز على تأهيل المعلمين.