  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوزير عورتاني يدعو لتنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني

الخميس 19 سبتمبر 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عورتاني يدعو لتنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني


رام الله / سما /

دعا وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إلى تنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني للاستفادة من تجربة فنلندا بمجال التعليم.

وأكد عورتاني خلال لقائه وفد خبراء فنلندي برئاسة ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هينكن، عمق الشراكة بين فلسطين وفنلندا، التي تجسدت بدعم فنلندا لخطة التطوير التي تتبناها الوزارة؛ معبرا عن شكره لفنلندا على هذا الدعم المتواصل.

وبحث عورتاني، مع الوفد الفنلندي سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التربوية، والاستفادة من التجربة الفنلندية بمجال التعليم، إضافة إلى بعض القضايا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق فيها بالمنهاج، وبرامج الطفولة المبكرة، وتأهيل المعلمين قبل الخدمة من خلال الجامعات الفلسطينية، ودعم التعليم المهني، وتبادل الخبرات بين الفلسطينيين والفنلنديين.

ودعا لتنظيم مؤتمر تعليمي فنلندي فلسطيني للاستفادة من تجربة فنلندا بمجال التعليم، لافتا إلى عديد القضايا التي تتعلق بتطوير النظام التعليمي للمنهاج الفلسطيني، وتطوير البحث العلمي، والتخطيط الاستراتيجي لقضايا التعليم.

بدورها، أكدت هينكن ديمومة دعم فنلندا لفلسطين في سبيل تطوير النظام التعليمي، مثمنة الشراكة المتينة بين البلدين، لافتة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الخبيرتين الفنلنديتين إلى فلسطين لإثراء النظام التعليمي الفلسطيني، خاصة من خلال تحليل وتقييم المهارات التعليمية وتعزيز التفكير الناقد، والتركيز على تأهيل المعلمين.

الأكثر قراءة اليوم

7 إصابات في انفجار صاروخ محلي في رفح

أربع خيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية والخيانة احد شروطها

أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

مسؤول أمريكي: خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك!

ترامب "غير قلق" من نتائج انتخابات الكنيست: لم أتحدث مع نتنياهو

البنك الدولي يحذر : السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة سيولة خانقة

الرئيس عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتانياهو

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية : نتنياهو يعتبر ان غزة اسقطته في الانتخابات الاخيرة ويتوجه نحو ضربة انتقامية للقطاع

بيبي

تحليلات: نتنياهو يعارض حكومة وحدة وقد يدفع لحرب واسعة وخطته تشمل ثلاث مراحل...

قيادي فلسطيني يكشف: مبادرة من 4 بنود ستسلم لـ "فتح وحماس ومصر" برؤية وطنية لإنهاء الانقسام

الديمقراطية تدعو الخارجية الفلسطينية للتوقف عن هلوساتها الاعلامية التي تخدم صفقة ترامب

20190919101341

بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13