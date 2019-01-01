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غنيم يبحث عددا من قضايا المياه مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي

الخميس 19 سبتمبر 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث عددا من قضايا المياه مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي


رام الله / سما /

 بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي الجديد في فلسطين جيرهارد كروس، خطة سلطة المياه التطويرية للمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية، والمشاريع التي تنفذها في  قطاع غزة، لا سيما التركيز على مشروع محطة التحلية المركزية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أهمية التزام الأطراف الداعمة بالإيفاء بتعهداتها المالية، وما يتم بحثه لسد العجز المالي المتبقي. وأشار غنيم إلى تعهد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة وسد أي عجز مالي يواجه المشروع لضمان تنفيذه.

كما تطرق غنيم إلى  برنامج إصلاح قطاع المياه والخطوات التي تقوم بها سلطة المياه حاليا، وتحديدا تأسيس شركة المياه الوطنية، واستكمال المراحل النهائية في مشروع محطة معالجة طوباس-تياسير، وإنشاء مجموعات خاصة لمتابعة برنامج الاصلاح وقطاع المياه في غزة.

من جانبه، أكد كروس التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته، ومتابعته لكافة الأعمال الحالية والمستقبلية من خلال الطواقم الفنية بين الجانبين.

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