خوري يطلع وزيرا إيطاليا على دور اللجنة الرئاسية في صيانة الوجد المسيحي في فلسطين

الفاتيكان /سما/

وضع مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية العليا للكنائس رمزي خوري، وزير الصحة الإيطالي روبرتوا اسبرنزا بصورة النشاطات التي تقوم بها اللجنة الرئاسية ودورها الوطني في حماية وصيانة الوجود المسيحي الأصيل في أرض فلسطين المقدسة.

وأشار خوري خلال لقائه اسبرنزا في حاضرة الفاتيكان، إلى التحديات التي يفرضها الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين على أبناء شعبنا عامة، واستهدافه لهذا الوجود وفق رؤية عنصرية تقضي بتهجير أكبر عدد من أبناء شعبنا قسرا عن أرضه تنفيذا لأيديولوجية اقصائية تنفي وجود الآخر.

وقدم شرحا عن النشاطات الواسعة التي تقوم بها اللجنة في كافة المجالات وتحديدا مجالات الصحة والتعليم والاسكان، وتوفير فرص العمل، حاثا الوزير الايطالي على تكثيف دعم بلاده لشعبنا الفلسطيني، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديدا في مجال الصحة.

وأكد خوري ضرورة متابعة العمل والتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على ضرورة التركيز على مؤسسات القدس الصحية.

من جهته، شدد الوزير اسبرنزا على أنه أول لقاء رسمي دولي يعقده منذ توليه منصبه الجديد، مرحبا بالتعاون المشترك بين الطرفين والتي تتوافق ورؤيته على توفير الدعم الصحي للجميع، مشيرا إلى أنه سيسعى للعمل من خلال توليه هذا المنصب على تنفيذ هذه الرؤية بما يشمل دعم القطاع الصحي الفلسطيني.

وشارك في اللقاء رئيس جامعة بيروجيا البرفسور ماوريتسيو اوليفيروا، الذي قدم شرحا مفصلا عن الدعم الاكاديمي الذي تقدمه جامعته للطلبة الفلسطينيين بما فيها المنح التعليمية.