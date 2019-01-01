  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يجرفون أراض من قرية كفر لاقف

الخميس 19 سبتمبر 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجرفون أراض من قرية كفر لاقف


قلقيلية / سما /

 شرعت جرافات تابعة لمستوطنين بتجريف اراض من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية لتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة قرنيه شمرون .

وقال مسؤول ملف الاستيطان ان " المنطقة المستهدفة بالتجريف مساحتها 145 دونما تابعة لأراضي قرية كفر لاقف وسيتم اقامة مصانع تابعة للمنطقة الصناعية التي يطلق عليها " اديرت " ، وهي ملاصقة لاراضي المواطنين ".

واضاف :" في هذه المنطقة يوجد اكبر تجمع استيطاني يضم المنطقة الصناعية اديرت وقصر زوهر الاستيطاني وتجمع القرنين ، وتجريف الاراضي الزراعية سيؤدي الى زيادة الخناق على المواطنين في قرية كفر لاقف ، وتطل المنطقة المستهدفة بالتجريف على الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس ويندمج مع الطريق الالتفافي رقم 55 قبالة بلدة عزون" .

الأكثر قراءة اليوم

7 إصابات في انفجار صاروخ محلي في رفح

أربع خيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية والخيانة احد شروطها

أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

مسؤول أمريكي: خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك!

ترامب "غير قلق" من نتائج انتخابات الكنيست: لم أتحدث مع نتنياهو

الرئيس عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتانياهو

تقديرات: صواريخ غزة أسهمت بتراجع فرص نتنياهو في الفوز

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يكشف: مبادرة من 4 بنود ستسلم لـ "فتح وحماس ومصر" برؤية وطنية لإنهاء الانقسام

الديمقراطية تدعو الخارجية الفلسطينية للتوقف عن هلوساتها الاعلامية التي تخدم صفقة ترامب

20190919101341

بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13

غانتس

نتنياهو يخاطب غانتس : "دعنا نلتقي اليوم ليس هناك خيار سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية"

البنك الدولي يحذر : السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة سيولة خانقة