مستوطنون يجرفون أراض من قرية كفر لاقف

قلقيلية / سما /

شرعت جرافات تابعة لمستوطنين بتجريف اراض من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية لتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة قرنيه شمرون .

وقال مسؤول ملف الاستيطان ان " المنطقة المستهدفة بالتجريف مساحتها 145 دونما تابعة لأراضي قرية كفر لاقف وسيتم اقامة مصانع تابعة للمنطقة الصناعية التي يطلق عليها " اديرت " ، وهي ملاصقة لاراضي المواطنين ".

واضاف :" في هذه المنطقة يوجد اكبر تجمع استيطاني يضم المنطقة الصناعية اديرت وقصر زوهر الاستيطاني وتجمع القرنين ، وتجريف الاراضي الزراعية سيؤدي الى زيادة الخناق على المواطنين في قرية كفر لاقف ، وتطل المنطقة المستهدفة بالتجريف على الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس ويندمج مع الطريق الالتفافي رقم 55 قبالة بلدة عزون" .