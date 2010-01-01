جيروزاليم بوست: ترمب لم يتصل بنتنياهو بعد انتخابات الكنيست

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن يومين مرا على الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل دون أن يتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان ترمب الذي تجمعه علاقات قوية بنتنياهو، استبق الانتخابات باتصال هاتفي، قال إنه بحث فيه مع نتنياهو "إمكانية المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة أن مثل هذه المعاهدة ستزيد من ترسيخ التحالف الكبير.

واعتبر مراقبون أن الاتصال كان بمثابة إبداء للدعم لنتنياهو قبل الانتخابات.

وتشير أحدث النتائج المتاحة للانتخابات إلى تصدر حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس للانتخابات، متقدما على حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو. كما تظهر النتائج أن مقاعد الأحزاب اليمينية والدينية مجتمعة لن تضمن لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ترمب في تصريحات له أمس، ردا على سؤال عما إذا كان اتصل بنتنياهو بعد الانتخابات: "لم أتصل، النتائج تتوالى، إنها متقاربة جدا، علاقتنا هي مع إسرائيل، لننظر ما الذي سيحدث".

وكان نتنياهو أعلن أمس إلغاء رحلته المقررة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم لمتحدة، في ظل الوضع السياسي في إسرائيل، حيث كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو بترمب خلال الزيارة.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2010 التي يفوت فيها نتنياهو فرصة إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.