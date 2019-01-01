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مجدلاني: فلسطين لن تغيب عن أي محفل دولي

الخميس 19 سبتمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن دولة فلسطين يجب ألا تغيب عن أي محفل دولي، معلقا عن انضمام الاتحاد العام للصم لعضوية الاتحاد الدولي.

وقال مجدلاني خلال لقائه الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة، واتحاد الصم الفلسطيني، إن الوزارة ملتزمة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك مع الاتحادين، وأن تكون الشراكة حقيقية في العمل على برامج مشتركة تخدم فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، ومنها تقديم الخدمات الضرورية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة والمتمثلة في الأجهزة المساندة والأطراف الصناعية، والبدء بشراء الخدمة بعد أن يتم اعادة تنظيم أسس العمل لشراء الخدمات مع المؤسسات الشريكة والمختصة بخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأثنى مجدلاني على الجهد الكبير لاتحاد الصم وما بذلوه من جهود في الحصول على عضوية اتحاد الصم العالمي، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لهم في العمل على توحيد لغة الإشارة، بحيث تكون لغة واحدة معتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك أهمية العمل على توفير مترجمي لغة اشارة معتمدين في المرافق العامة لتسهيل تواصل هذه الفئة من أجل توفير احتياجاتها.

وجدد مجدلاني التزام الوزارة والحكومة بتوفير فرص عمل تتناسب وقانون الأشخاص ذوي الاعاقة الذي يلزم بتوظيف ما نسبته 5%، مؤكدا العمل على تطوير العمل بصندوق الاقراض الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة لضمان استفادة وتمكين اكبر عدد منهم.

#مجدلاني

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