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زوجة باسم ياخور تدافع عنه بقوة وتكشف كواليس وأسرار "أكلناها"

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة باسم ياخور تدافع عنه بقوة وتكشف كواليس وأسرار "أكلناها"


وكالات / سما /

كشفت رنا الحريري، زوجة الفنان السوري باسم ياخور، بعض التوضيحات وكواليس برنامج “أكلناها” الذي يقدمه زوجها، وحاولت الدفاع عنه بسبب بعض التعليقات التي تهاجمه وتهاجم الحلقات التي يستضيف فيها النجوم.

وقالت الحريري عبر خاصية الستوريز على تطبيق “انستغرام” إن “الأسئلة المطروحة في البرنامج من قبل باسم أو الضيوف تم وضعها من قبل فريق الإعداد، يعني الأسئلة مو من تأليف باسم”، مضيفة “تم تصوير البرنامج كاملاً بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة”.

وأوضحت: “هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة يلي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولا”.

وأشارت إلى أن “كل حلقة تم تسجيلها بزمن أطول من الزمن المعروض وتم حذف عدد من الأسئلة والحوارات (عملية مونتاج) للوصول بالحلقة إلى الصورة الأمثل ضمن الزمن المطلوب. وهاد بيفسر ليش باسم أحياناً بيسأل الضيف عدة أسئلة ورا بعض حسب مونتاج الحلقة وأكيد مو لأنو باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف”.

ولاقت الصور التي نشرتها رنا الحريري إشادة من بعض النشطاء الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التوضيح، بينما أعرب البعض الآخر عن انزعاجه باعتبار أنها كشفت بعضاً من تفاصيل كواليس البرنامج الجدلي ذو الانتشار الواسع.

#باسم ياخور #أكلناها

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