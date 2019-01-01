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روسيا تستعد لتجربة تقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام!

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تستعد لتجربة تقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام!


وكالات / سما /

يبحث الخبراء في وزارة العمل الروسية تجربة تطبيق الدوام 4 أيام للأسبوع في الصناعات التي يشملها المشروع القومي الخاص بزيادة إنتاجية العمل.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن نائب وزير التنمية الاقتصادية، بيوتر زاسيلسكي، إن قائمة المرافق الإنتاجية التي تطالها التجربة تتضمن قطاع الصناعات التحويلية والزراعة ومؤسسات العلم والتقنيات الفائقة وقطاع الإنشاء.

وأوضح نائب الوزير قائلا:" إن العاملين في تلك القطاعات لا يفعلون شيئا لمدة 30-40% من الدوام وإن مهمتنا هي جعلهم يستفيدون من هذا الوقت المهدور بمنفعة مرجوة.

وأضاف، زاسيلسكي، إنه ليست هناك معدلات واضحة تخص الانتقال إلى الدوام 4 أيام في الأسبوع. ويمكن الخروج باستنتاجات نهائية بهذا الشأن بعد إجراء التجربة في عدد كبير من المؤسسات والشركات، إذ أن التجربة على شركة أو مؤسسة واحدة لن تفيد بالغرض.

#روسيا #اجازة

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