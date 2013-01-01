صورة.. فقدت من وزنها 70 كيلو بسبب "الخبز"!

وكالات / سما /

نجحت امرأة بريطانية من خسارة 70 كيلو غراماً من وزنها قبل موعد زفافها بعدما تخلصت من إدمانها على تناول الخبز.



فقد تمكنت كلير ويليامز (44 عاماً) من خسارة نصف وزنها تقريباً بعد أن قررت القيام بشيء حيال حجمها الضخم الذي تسبب بفقدان ثقتها بنفسها.



وكانت كلير التي تنحدر من مدينة أبيردار جنوب ويلز، تشعر بالحرج الشديد من وزنها الذي بلغ قرابة 140 كيلوغراماً، بسبب هوسها بتناول الخبز مع كل وجبة، فاتخذت قراراً شجاعاً بالتخلي عن هذه العادة.



وفي حديثها عن رحلة فقدان الوزن، قالت كلير، التي تزوجت من ماثيو ويليامز في الرابع عشر من سبتمر (أيلول) الجاري: " كنت أعاني من فقدان الثقة بالنفس بسبب بدانتي، ولكنني تمكنت من إحداث تغيير جذري في حياتي عبر التخلي عن تناول الخبز. وخلال فترة قصيرة نسبياً تمكنت من إنقاص نصف وزني وأصبحت أكثر نشاطاً"



وأضافت: "كنت أتناول كمية كبيرة من الخبز مع كل وجبة طعام، ومع مرور الوقت ازداد وزني بشكل جعلني خمولة، وبدأت أواجه صعوبة في الحركة، وأشعر بالتعب لدى ممارسة أي نشاط".