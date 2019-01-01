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العثور على عظام بشرية غامضة

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على عظام بشرية غامضة


وكالات / سما /

عثر أهالي مدينة مرسى علم في مصر، على رفات عظام بشرية غامضة على طريق المدينة جنوب محافظة البحر الأحمر، الأمر الذي دعا الجهات الأمنية للتحرك لكشف الغموض الذي يحيط بهذه الواقعة.

وتلقت قوات الأمن بلاغا من إحدى شركات المقاولات كانت تقوم بالحفر في أحد مواقع البناء بالمنطقة، وأثناء الحفر، لوحظ وجود عظام بشرية، وتم وقف الحفر وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وشكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر فريق بحث لكشف غموض بقايا العظام البشرية، وتبين لفريق البحث أن الرفات تقع في مقبرة قديمة لإحدى القبائل الشهيرة التي كانت تسكن المنطقة، وأن المنطقة بها العديد من المقابر المجهولة تحت الأرض.

#العظام

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