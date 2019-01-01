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خدمات رفح يستعيد قوته الدفاعية أمام شباب رفح

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يستعيد قوته الدفاعية أمام شباب رفح


غزة / سما /

عاد المدافع أحمد البهداري للمشاركة في تدريبات فريقه خدمات رفح عقب عودته إلى غزة قادماً من العاصمة الأردنية عمان، حيث ظهر في تدريب الفريق الذي جرى ظهر أمس على ملعب رفح البلدي.

وعلى الرغم من وصوله في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، إلا أن البهداري أصر على المشاركة في المران من أجل إكمال جاهزيته للمشاركة في لقاء الديربي المرتقب أمام شباب رفح يوم السبت القادم على ملعب رفح البلدي.

ولم تفلح مساعي اتحاد كرة القدم ونادي جبل المكبر في الحصول على تصريح دخول البهداري للضفة الغربية، بعد عودته برفقة المنتخب الوطني من العراق مما اضطره للعودة إلى غزة في ظل صعوبة استصدار تصريحه.

ويعول الجهاز الفني للأخضر الرفحي على عودة قلب دفاعه خاصة وأنه يعد أحد أبرز المدافعين على مستوى الدوري الممتاز، الأمر الذي سيعطي الفريق قوة إضافية أمام جاره الشباب.

وغادر البهداري غزة مطلع الشهر الماضي للالتحاق بوفد المنتخب الوطني في العراق للمشاركة ببطولة غرب آسيا، قبل أن يوقع على عقد انضمامه لجبل المكبر وخاض مع الفريق معسكراً تدريبياً في الأردن لكنه فشل في الوصول للضفة الغربية وإكمال مشواره مع الفريق.

#خدمات رفح #شباب رفح #أحمد البهداري

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