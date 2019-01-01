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وزيرة الصحة تدين الاعتداء على مستشفى المقاصد في القدس

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، الاعتداء الذي تعرض له مستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، على يد عدد من الشبان، حيث قاموا بتحطيم الأبواب والنوافذ، وتهديد العاملين بالقتل، مؤكدة أن حماية مستشفيات القدس واجب وطني والاعتداء عليها جريمة.

 وأضافت الكيلة في بيان صحفي، ان مستشفيات القدس تمثل شكلا من أشكال السيادة الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدمها ساهمت في تطوير القطاع الصحي، وإنقاذ آلاف الأرواح.

 وشددت على ضرورة رفض مجتمعنا بكافة أطيافه للاعتداءات على الكوادر الطبية والمستشفيات، مضيفة أن هذا الاعتداء يعتبر جريمة مركبة، كونه اعتداء على مؤسسات عامة وخيرية، وعلى حق المريض في تلقي الخدمة الطبية، وتعريض حياته للخطر.

 وأكدت الكيلة وقوف القيادة السياسية والحكومة بجانب مستشفيات القدس ودعمها الدائم لها رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها.

#وزيرة الصحة #مستشفى المقاصد

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