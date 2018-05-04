الديمقراطية تدعو الخارجية الفلسطينية للتوقف عن هلوساتها الاعلامية التي تخدم صفقة ترامب

رام الله /سما/

دعت الجبهة الديمقراطية وزارة الخارجية في السلطة الى "وقف هلوساتها الإعلامية المضللة للرأي العام، والتي تروج للاستعداد لاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي دون شروط مسبقة".

وقالت الجبهة "إن تصريحات الخارجية جعلت من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هدفاً بحد ذاته، وليس الوصول إلى حل يكفل لشعبنا حقوقه كاملة في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والحرية والسيادة في ظل دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وأضافت الجبهة "إن مجمل تصريحات وزارة الخارجية في السلطة تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدستورية، في م.ت.ف، ممثلة بالمجلس الوطني، الذي طوى بقراره في دورته الـ 23 في 4/5/2018 المفاوضات الثنائية تحت سقف أوسلو، ودعا بدلاً منها إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقوقه كاملة في الحرية والسيادة وتقرير المصير والإستقلال والعودة".

وختمت الجبهة بدعوة خارجية السلطة للتوقف عن إتباع سياسة تؤكد أن القيمين عليها مصابون بحالة إنفصال عن الواقع السياسي للشعب وقضيته وحقوقه الوطنية، كما دعتهم إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات لا تصبّ إلا في خدمة صفقة ترامب - نتنياهو وتلحق الضرر الفادح بالقضية الوطنية.