  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية تدعو الخارجية الفلسطينية للتوقف عن هلوساتها الاعلامية التي تخدم صفقة ترامب

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تدعو الخارجية الفلسطينية للتوقف عن هلوساتها الاعلامية التي تخدم صفقة ترامب


رام الله /سما/

دعت الجبهة الديمقراطية وزارة الخارجية في السلطة الى "وقف هلوساتها الإعلامية المضللة للرأي العام، والتي تروج للاستعداد لاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي دون شروط مسبقة".

 

وقالت الجبهة "إن تصريحات الخارجية جعلت من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي هدفاً بحد ذاته، وليس الوصول إلى حل يكفل لشعبنا حقوقه كاملة في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والحرية والسيادة في ظل دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وأضافت الجبهة "إن مجمل تصريحات وزارة الخارجية في السلطة تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدستورية، في م.ت.ف، ممثلة بالمجلس الوطني، الذي طوى بقراره في دورته الـ 23 في 4/5/2018 المفاوضات الثنائية تحت سقف أوسلو، ودعا بدلاً منها إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقوقه كاملة في الحرية والسيادة وتقرير المصير والإستقلال والعودة".

 

وختمت الجبهة بدعوة خارجية السلطة للتوقف عن إتباع سياسة تؤكد أن القيمين عليها مصابون بحالة إنفصال عن الواقع السياسي للشعب وقضيته وحقوقه الوطنية، كما دعتهم إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات لا تصبّ إلا في خدمة صفقة ترامب - نتنياهو وتلحق الضرر الفادح بالقضية الوطنية.

الأكثر قراءة اليوم

7 إصابات في انفجار صاروخ محلي في رفح

الداخلية المصرية: مقتل القيادي بحركة لواء الثورة الإرهابي" محمود غريب" و9 أخرين بمدينة العبور

أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

ترامب "غير قلق" من نتائج انتخابات الكنيست: لم أتحدث مع نتنياهو

مسؤول أمريكي: خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك!

الرئيس عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتانياهو

تقديرات: صواريخ غزة أسهمت بتراجع فرص نتنياهو في الفوز

الأخبار الرئيسية

20190919101341

بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13

غانتس

نتنياهو يخاطب غانتس : "دعنا نلتقي اليوم ليس هناك خيار سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية"

البنك الدولي يحذر : السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة سيولة خانقة

أربع خيارات لتشكيل حكومة إسرائيلية والخيانة احد شروطها

9201916203157756

تقديرات: صواريخ غزة أسهمت بتراجع فرص نتنياهو في الفوز