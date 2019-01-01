الخليل: وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

الخليل / سما /

شارك عشرات المواطنين في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وضد الاعتقال الاداري واجراءات الاحتلال بحقهم، وتضامنا مع الاسير أحمد عبد الكريم غنام، المضرب عن الطعام منذ 68 يوما، تلبية لدعوة من نادي الاسير الفلسطيني.

وأشار مدير نادي الاسير الفلسطيني في الخليل أمجد النجار، إلى أنه تم تسليم الصليب الاحمر الدولي، رسالة حول وضع الاسرى المضربين عن الطعام منذ اكثر من شهرين، للقيام بواجبه الحقيقي تجاه الاسرى المضربين عن الطعام للضغط على الاحتلال للأفراج عنهم، مبينا ان هنالك حوالي 150 أسيرا انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام بسبب تنصل ادارة السجون من الالتزام الموقع حول ازالة اجهزة التشويش، وتركيب الهواتف العمومية داخل قلاع الاسر.

وأكد أن الاضراب يمكن ان يزداد داخل السجون بأعداد كبيرة، وأن الوضع خطير جدا، بالإضافة الى ان الاحتلال يحتجز خمسة جثامين من الاسرى الشهداء، عليه الافراج عن هذه الجثامين التزاما بالاتفاقيات الدولية.

واوضح ناصر، شقيق الاسير احمد غنام، أن شقيقه مضرب عن الطعام منذ 68 يوما، وان وضعه الصحي في تدهور مستمر ويعاني من آلام في المعدة، والصدر وشلل في الاطراف، بالإضافة الى أنه يعاني من مرض السرطان، مبينا أن الاحتلال مدد اعتقاله للمرة الثانية .

وقال: اليوم سلمنا الصليب الاحمر رسالة للتدخل ونقل رسالتنا الى الامم المتحدة من اجل الافراج عنه بأسرع وقت .

وعبر اهالي الاسرى عن تخوفهم على وضع الاسير غنام، في ظل الاهمال الطبي وتعنت الاحتلال وعدم احترامه المعاهدات الدولية والانسانية .